Bakır Şanghay'da Çin talebiyle yükseldi, LME'de ise geriledi

Şanghay bakır fiyatları, Çin'den gelen güçlü talep sayesinde yükseliş kaydederken, Londra Metal Borsası'ndaki (LME) bakır sınırlı bir düşüş yaşadı. Piyasa katılımcıları ayrıca Ortadoğu'daki ateşkesin küresel piyasalara olası etkilerini dikkatle izliyor.

Şanghay bakır fiyatları, Çin'deki güçlü taleple birlikte yüzde 0,73 artarak ton başına 102.780 yuana yükseldi.

LME bakırı ise, yüzde 0,4'lük bir düşüşle ton başına 13.290 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) bakır stokları haftalık bazda yüzde 9,8 azalarak 240.456 tona geriledi; bu durum, piyasada güçlü bir talebin varlığına işaret ediyor. Yangşan bakır primi ise Çin'in ithalat iştahını yansıtır şekilde ton başına 68 dolar olarak kaydedildi.

Diğer metallere bakıldığında, LME alüminyum yüzde 0,07 artışla 3.567 dolara yükselirken, SHFE alüminyum yüzde 1,22 düşüşle 25.195 yuan oldu. SHFE çinko yüzde 1,08, kurşun ise yüzde 0,18 değer kazanırken, nikel yüzde 0,88 düşüş gösterdi ve kalay yüzde 0,26 yükseldi.

LME'de ise çinko yüzde 0,04, kurşun yüzde 0,03, kalay yüzde 1,3 gerilerken, nikel yüzde 0,84 yükseldi.

Yatırımcılar, Ortadoğu'daki ateşkesin deniz taşımacılığı ve petrol fiyatları üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmeye devam ediyor.