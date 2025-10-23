Bakır, Şanghay'da gerilerken, LME'de yükseldi

ABD'nin Çin'e yönelik yeni ticaret kısıtlamaları uygulama olasılığını değerlendirmesiyle Şanghay bakır fiyatları yükseliş gösterdi. Bu durum, küresel metal piyasalarında geniş çaplı fiyat hareketlerine yol açtı ve özellikle endüstriyel metallerde karışık bir tablo ortaya çıktı.

Şanghay'da vadeli bakır yüzde 0,73 artışla ton başına 85.610 yuan seviyesine ulaşırken, Londra Metal Borsası’nda (LME) 3 ay vadeli bakır ton başına 10.691 doları gördü.

Çin'in Eylül ayındaki bakır üretimi aylık bazda yüzde 2,7 düşerken, yıllık bazda yüzde 10 artış kaydetti. Önemli bir gelişme olarak, Çin'in Shining Star Lcarus firmasına ait Angola'daki ilk büyük bakır madeni yakında üretime başlayacak.

Ayrıca, Century Aluminum'un İzlanda'daki izabe tesisinde ekipman arızası nedeniyle üretimin üçte iki oranında azaltıldığı bildirildi.

Diğer metallere bakıldığında, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) alüminyum yüzde 0,59, çinko yüzde 1,27 ve kurşun yüzde 3,12 oranında değer kazanırken, kalay yüzde 0,15 düşüş gösterdi ve nikelde küçük bir değişim yaşandı.

LME'de ise üç aylık alüminyum yüzde 0,14 artışla 2.811 dolar seviyesinden işlem görürken, çinko yüzde 0,08 geriledi, kurşun yüzde 0,53 arttı, nikel ve kalayda belirgin bir değişim gözlenmedi.