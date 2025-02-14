Bakır son 3 ayın zirvesinde!

Bakır fiyatları, arz sıkışıklığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı küresel gümrük tarifeleri planlarının nisan ayına kadar yürürlüğe girmeyeceği beklentisiyle son üç ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 07.40'ta yüzde 0,8 artışla 9.559 dolar/tona yükseldi ve 8 Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif bakır kontratı, yüzde 0,9 artışla 78.080 yuan/ton (10.719,97 dolar) işlem gördü ve 6 Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Comex bakır vadeli işlemlerinin LME kontratı üzerindeki primi bu hafta başında rekor seviyeye yükseldi.

Madencilerin hammaddeyi metale dönüştürmek için izabe tesislerine ödediği ücretler olan arıtma ücretleri düşüyor ve bu da malzeme sıkıntısına işaret ediyor.

Fastmarkets bakır TC/RC endeksi çarşamba günü eksi 12,50 dolar/ton ve eksi 1,25 sent/lb ile rekor düşük seviyelere inerken, bir yıl önce artı 20 dolar seviyesindeydi.

Analistler, metalin, ABD gümrük tarifeleri ve Çin'in durgun emlak sektörünün neden olduğu belirsiz ekonomik zeminden sıyrılmaya ettiğini belirterek Çin'in perakende satışları ve sanayi üretiminin arttığını ve imalatın hükümetin büyüme girişimleriyle desteklenerek genişleme bölgesine geri döndüğünü kaydetti.

LME'de üç aylık alüminyum yüzde 0,6 artışla 2.620 dolar/tondan, çinko yüzde 1,1 artışla 2.877,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,7 artışla 32.195 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 1.992 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,9 artışla 15.515 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,6 attı.