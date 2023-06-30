Bakır son üç çeyrekte ilk kez düştü

Londra'da bakır fiyatları, en büyük metal tüketicisi Çin'deki yavaş talep toparlanması ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler nedeniyle iki çeyreklik büyümenin ardından haftanın son işlem gününde ikinci çeyrekte %8,6'lık bir düşüşe doğru ilerliyordu.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık vadeli bakır fiyatları %0,4 artışla metrik ton başına 8.208 dolara yükseldi. Enerji ve inşaat sektöründe kullanılan metal, Çin'in COVID sınırlamalarını kaldırmasıyla 2023'ün başlarında yakaladığı ivmeyi koruyamadı ve bu yıl şimdiye kadar %1,8 düşüş yaşadı.

Global metal piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren ING analisti Ewa Manthey, "Çin'in Covid-19 sonrası ekonomik toparlanması, talep artışı umutlarının azalmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Yılın ikinci yarısına girerken temkinli olmaya devam ediyoruz. Ancak Çin'den gelen durgun talep fiyatların düşeceğine işaret ediyor." diye konuştu.

Çin’de sanayi faaliyetleri fren yaptı

Cuma günü resmi anketlere göre Çin'de fabrika faaliyetlerinin haziran ayında üst üste üçüncü kez gerilemesi ve diğer sektörlerdeki zayıflığın derinleşmesi, yetkililerin büyümeyi desteklemek için daha fazlasını yapmaları yönündeki baskıyı artırdı.

Commerzbank müşterilerine gönderdiği notta, "Çin'in ekonomik toparlanmasını sınırlayan kasvetli havanın yakın gelecekte bir sonu görünmüyor" diye yazdı.

Bakırda kayıp Asya’da %2’yi aştı

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören ağustos vadeli bakır kontratı çeyrek bazda %2,4 düştü. Haftalık verilere göre, borsa tarafından izlenen depolardaki bakır stokları %13 artışla 68.313 metrik tona yükseldi.

Londra Metal Borsası günlük verilerine göre, LME'ye kayıtlı depolarındaki bakır stokları New Orleans ve Rotterdam'dan çıkışların ardından 2.450 ton azalarak 72.975 metrik tona geriledi.

Arz cephesinde, İsveç'in Ronnskar tesisinde haziran ortasında çıkan yangının ardından üretim kısmen yeniden başladı.

En kötü performans nikelde

Diğer LME metalleri arasında, alüminyum resmi işlemlerde %0,9 düşüşle metrik ton başına 2.141 dolara geriledi. Böylece alüminyum Temmuz-Eylül aylarından bu yana ilk çeyreklik düşüşünü yaşadı.

Nikel %2,0 düşüşle 20.225 dolara kadar indi. Nikel metal piyasalarında %32,5 düşüşle bu yıl LME'de en kötü performansı sergileyen emtia oldu.

Cuma günü öğle seansında küresel metal piyasalarında işlem gören çinko %1,4 artışla 2.373 dolar kalay ise %2,5 artışla 26.750 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.