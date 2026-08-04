Bakır, stoklardaki düşüşle yükseldi

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Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır yüzde 0,56 artışla ton başına 13 bin 947 dolara çıkarken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı yüzde 0,91 yükselerek ton başına 106 bin 700 yuana ulaştı.

LME bakır stokları nisandaki yaklaşık 400 bin ton seviyesinden 244 bin 25 tona geriledi. Şanghay'daki bakır stokları da mart ayında 430 bin tonun üzerindeyken 69 bin 300 tona düştü. Buna karşılık COMEX bakır stokları 3 Ağustos itibarıyla 717 bin 314 kısa tona yükseldi.

Diğer baz metallerde de ağırlıklı olarak yukarı yönlü seyir izlendi. Nikel LME'de yüzde 1,7, Şanghay'da yüzde 1,55 yükseldi. Alüminyum LME'de yüzde 0,76, Şanghay'da yüzde 1 değer kazandı. Kurşun LME'de yüzde 0,78, Şanghay'da yüzde 0,23 artarken, kalay sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,81 yükseldi. Çinko LME'de yüzde 0,33 artmasına rağmen Şanghay'da yüzde 0,58 geriledi.