Bakır, talep endişeleriyle 5 ayın zirvesinden düştü

Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeyi bakır fiyatı %0,6 düşüşle ton başına 9.916 dolara gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki (SHFE) en aktif bakır kontratı %0,34 azalarak 79.910 yuan (11.171,69 dolar) seviyesine indi.

Galaxy Futures'ın değerlendirmesine göre, terminal talepteki marjinal zayıflık, beklenen yoğun sezonun sönük geçebileceğini düşündürse de, hurda bakır çubuk fabrikalarındaki yaygın kapanmalar bakır fiyatlarını destekliyor. Ülkenin en büyük üreticisi Çin'in rafine bakır üretimi bu ay, yeni vergi düzenlemelerinin hurda bakır arzını kısıtlaması nedeniyle 2016'dan bu yana ilk kez bir düşüş yaşayacak.

Bu arada, Kanadalı madenci Teck Resources, Şili'deki amiral gemisi Quebrada Blanca bakır madeninin istikrarlı bir şekilde faaliyete geçmesini ve hedef üretim kapasitesine ulaşmasını bekleyene kadar büyük büyüme projelerinin onayını erteledi.

LME'de 3 ay vadeli alüminyum %0,67, nikel %0,91, kurşun %0,4, kalay %0,4 ve çinko %0,5 düştü.