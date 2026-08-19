Bakır teslimatları rahatladı, fiyatlar geriledi

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LME'de 3 ay vadeli bakır bu sabah yüzde 0,1 kayıpla 13.975 dolar/ton seviyesinde. LME tarafından izlenen kullanıma hazır bakır stokları salı günü 20 bin tonun üzerinde artarak nisandan bu yana en güçlü yükselişi kaydetti. Bloomberg'in aktardığına göre teslimatların önemli bir bölümü Trafigura Group tarafından gerçekleştirildi, diğer işlemciler de borsaya bakır getirmek için harekete geçti.

ABD'ye sevkiyat stokları eritmişti

LME depolarındaki stoklar, ABD'ye yapılan yoğun bakır sevkiyatları nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Bu hareketin arkasında, ABD'nin olası ithalat tarifeleri öncesinde oluşan arbitraj fırsatları bulunuyordu.

Ancak ABD Ticaret Bakanlığı'nın Başkan Donald Trump'a sunması beklenen tarife tavsiyesine ilişkin haziran ayındaki son tarih geçmesine rağmen Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Arz sıkışıklığının hafiflediğine işaret eden bir diğer gelişme de spot ve üç ay vadeli bakır arasındaki fiyat farkında görüldü. Pazartesi günü 545 dolara kadar çıkan backwardation, salı günü ton başına 248 dolara geriledi.

Yakından izlenen bir günlük "tom/next" fiyat farkı da düşerken, söz konusu fark daha önce 2021'deki büyük bakır sıkışıklığı sırasında görülen seviyelere kadar yükselmişti.