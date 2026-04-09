Bakır üç haftanın zirvesinden geriledi

Bakır fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve küresel ekonomiye dair yavaşlama endişelerinin artmasıyla geriledi. Bu durum, metaller piyasasında karışık bir seyre neden oldu.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır, üç haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından %0,9 düşüşle ton başına 12.595 dolara geriledi. Şanghay bakır vadeli işlemleri ise 18 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak %0,6 artışla ton başına 97.810 yuana yükseldi. Petrol fiyatlarının Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle %3 artması, metal fiyatlarını etkiledi.

LME bakır stokları 385.275 ton ile Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ANZ, enerji dönüşümü ve veri merkezi büyümesi sayesinde bakır talebinin dirençli olduğunu belirtti.

Londra alüminyum %0,3 artışla ton başına 3.464,50 dolara yükselirken, LME kalay %1,5, çinko %0,43, kurşun %0,4 ve nikel %0,45 düşüş yaşadı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise çinko %0,5, kurşun %0,1 ve kalay %0,6 gerilerken, nikel sabit kaldı.