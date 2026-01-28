Bakır ve alüminyum fiyatları yükseliyor

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en aktif bakır kontratı günü yüzde 0,28 artışla 103.060 yuan/tondan tamamladı. Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır kontratı ise TSİ 07.00 itibarıyla yüzde 1,32 yükselerek 13.178 dolar/tona çıktı. Her iki piyasada da fiyatlar bu ay görülen rekor seviyelerin hemen altında seyretti.

Dolar endeksi, ABD Başkanı Donald Trump’ın para birimindeki son zayıflıkla ilgili soruya “harika” yanıtını vermesinin ardından salı günü Şubat 2022’den bu yana en düşük seviyesine indi. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. Bakırda ayrıca maden kesintileri ve ABD tarifelerine ilişkin endişelerin yol açtığı bölgesel aksaklıklar nedeniyle süregelen arz kısıtlarının da fiyatları desteklediği görülüyor.

Alüminyum cephesinde ise yükseliş daha belirgin oldu. Şanghay’da en çok işlem gören alüminyum kontratı yüzde 5,75 artışla 25.605 yuan/tona yükselerek temel metaller arasında günün en güçlü performansını sergiledi. Londra’da üç ay vadeli alüminyum kontratı da yüzde 3,09 artışla 3.306 dolar/tona çıktı ve gün içinde 3.314 dolarla üç buçuk yılı aşan bir zirveyi gördü. Goldman Sachs, küresel stokların düşüklüğü, Endonezya’daki yeni izabe tesisleri için enerji arzına ilişkin kaygılar ve güçlü küresel talebi gerekçe göstererek, alüminyum için ilk yarı fiyat beklentisini 2.575 dolardan 3.150 dolara yükseltti.

Kalay fiyatları da yükselişten payını aldı. Şanghay’da kalay yüzde 2,11, Londra’da ise yüzde 2,59 artış gösterdi. Uluslararası Kalay Birliği’nde kıdemli piyasa analisti olan Tom Langston, mevcut fiyat sıçramasının fiyatlar ile temel dinamikler arasındaki açılmanın büyüdüğüne işaret ettiğini belirterek, görece küçük ve likiditesi sınırlı bir piyasa olması nedeniyle yatırım fonlarının kalayda daha yüksek oynaklığa yol açabildiğini söyledi.

Diğer temel metallerde ise Şanghay’da çinko yüzde 2,42 yükselirken, kurşun yüzde 0,23 artış kaydetti, nikel ise yüzde 1,31 geriledi. Londra tarafında çinko yüzde 1,85, kurşun yüzde 0,27 yükselirken nikel yüzde 0,83 artış gösterdi.