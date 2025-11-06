Bakır ve alüminyum satış baskısının azalmasıyla yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır vadeli işlemleri ton başına 10.772 dolara çıkarak yüzde 0,70 değer kazandı.

Sucden Financial analistleri, bakırdaki bu artışın aşırı uzatılmış pozisyonların çözülmesinden kaynaklandığını belirtirken, 2026'da oluşabilecek potansiyel maden arzı açığının da fiyatları yukarı yönlü desteklediği ifade edildi.

Alüminyumda ise Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) yüzde 1,31'lik artışla ton başına 21.630 yuana ulaşarak en büyük yükselişi kaydetti.

LME üç aylık alüminyum da yüzde 1,02 artışla 2.879 dolar/tona çıkarak LME baz metalleri arasında en çok değerlenen metal oldu.

Piyasada, tedarik endişelerinin ve Çin'in kapasite sınırlamalarının fonların alüminyuma yönelik beklentilerini olumluya çevirdiği gözlemlendi.

Diğer metallerden SHFE kalay yüzde 0,49, çinko yüzde 0,29 değer kazanırken, kurşun yüzde 0,40 kayıp yaşadı ve nikelde belirgin bir değişim olmadı. LME tarafında ise çinko yüzde 0,59, nikel yüzde 0,5 ve kalay yüzde 0,44 oranında yükseliş gösterdi.