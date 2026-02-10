Bakır ve alüminyumda yükseliş mola verdi

Bakır ve alüminyum fiyatları, Çinli yatırımcıların alımlarıyla güç kazanan rallinin büyük bir tatil dönemi öncesinde yavaşlamasıyla kazanımlarını korudu. Son iki seansta görülen yükselişte, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin’de talebin zayıflamasına karşın doların değer kaybı etkili oldu.

Bakır, ABD dolarına yönelik şüpheler ve para birimleri ile devlet tahvillerinden emtialara yönelişin artmasıyla sanayi ve değerli metallerle birlikte yükselmişti. Ocak ayında Çinli yatırımcıların güçlü alımları ralliyi desteklerken, Ay Yeni Yılı tatili yaklaşırken bu alımların hız kestiği görüldü.

Londra Metal Borsası’nda bakır fiyatı yüzde 0,5 düşüşle ton başına 13.113,50 dolara geriledi. Fiyatlar 29 Ocak’ta 14.527,50 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü.

Alüminyum ise yüzde 0,53 düşüşle ton başına 3.109 dolara indi.