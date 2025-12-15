Bakır ve diğer metal fiyatları toparlandı

Cuma günü yaşanan keskin düşüşün ardından bakır fiyatları, yatırımcıların 2026'da beklenen piyasa sıkışıklığına odaklanmasıyla toparlandı. Endüstriyel metal, yapay zekâ bağlantılı hisselerdeki satış dalgasının talep endişelerini körüklemesiyle yaşadığı kayıpları kısmen telafi etti.

Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 1,5'e kadar yükseliş kaydederken, bir önceki seansta yüzde 3'lük bir düşüşle elektrik kablolaması ve yenilenebilir enerji ekipmanlarında kullanılan metale olan talep endişeleri artmıştı. Bu yıl maden kesintilerinin arzı düşürmesi ve tüccarların potansiyel ithalat tarifeleri öncesinde ABD'ye büyük hacimlerde sevkiyat yapmasıyla bakır, yılbaşından bu yana yüzde 30'dan fazla değer kazandı. Yeşil enerji ve enerji altyapısına yapılan yatırımlar da uzun vadeli talep konusunda iyimserliği destekliyor.

"2026'da daha da açık vermesini bekliyoruz"

ANZ Group Holdings Ltd. analistleri Brian Martin liderliğindeki bir notta, “Küresel ekonomi ve Çin'in ekonomik büyümesindeki düşüşe ilişkin endişelere rağmen, talep beklentileri aşmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Analistler, “Bakır konusunda yükseliş eğilimindeyiz ve piyasanın 2026'da daha da açık vermesini bekliyoruz” şeklinde eklediler.

Ancak cuma günkü düşüş, metalin kaderinin artık kısmen ABD teknoloji patlamasının geleceğine bağlı olduğunu ve yapay zekâ ile teknoloji değerlemelerine yönelik iyimserliğin azalmasına karşı hassas olduğunu gösteriyor.

Bakır, bu sabah LME'de yüzde 1,3 artışla ton başına 11.630 dolara yükseldi. Metal, cuma günü Wall Street'teki teknoloji satış dalgası nedeniyle kazançlarını geri vermeden önce ton başına 12.000 dolara yakın rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Çinko yüzde 1,1, alüminyum ise yüzde 0,44 oranında değer kazandı.