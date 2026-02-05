Bakır ve metallerde satış dalgası: Arz fazlası endişesi büyüyor

Küresel metal piyasalarında bakır başta olmak üzere birçok emtia, artan stoklar ve güçlenen ABD dolarının yarattığı talep endişeleriyle sert bir düşüş kaydetti. Bu gelişmeler, piyasalarda arz fazlası beklentilerini güçlendirdi.

Bakır fiyatları bu düşüşte öncü rol oynadı. Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) yüzde 3,76 düşüşle ton başına 100.980 yuana gerilerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) ise yüzde 0,92 kayıpla tonu 12.925 dolardan işlem gördü. LME'deki on-warrant bakır stokları 155.725 tona yükselirken, SHFE bakır stokları da 133.004 tona çıkarak arz fazlası endişelerini belirginleştirdi.

Diğer metallerde de benzer bir zayıflık gözlendi. SHFE'de alüminyum yüzde 2,20, çinko yüzde 1,77, kurşun yüzde 0,27, nikel yüzde 1,11 ve kalay yüzde 7,01 oranında değer kaybederken, LME'de alüminyum yüzde 1,48, çinko yüzde 0,91, kurşun yüzde 0,33, nikel yüzde 1,12 ve kalay yüzde 4,71 oranında düşüş yaşadı.