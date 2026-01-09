Bakır ve nikel haftayı artıda tamamlama yolunda

Bakır, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) yüzde 2,13, Londra Metal Borsası'nda (LME) ise yüzde 2,64'lük bir artışla haftayı tamamlamaya doğru ilerliyorlar. Hafta içinde Şanghay'da ton başına 105.500 yuan ile rekor seviyeye ulaştı.

Londra'da da 13.386,50 dolara kadar yükselen bakır fiyatları, arz sıkıntıları ve madenlerdeki aksaklıklar sayesinde destek buldu. Nikel de benzer bir tablo çizerek, SHFE'de yüzde 2,78, LME'de ise yüzde 2,53 değer kazandı.

Şanghay'da ton başına 149.600 yuan ile haziran ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endonezya'nın nikel madencilik kotaları hakkında henüz ek detay vermemesi ise piyasada belirsizliği koruyor.

Birleşme ve satın almalar dikkat çekti

Diğer metallerden alüminyum SHFE'de yüzde 1,23, LME'de yüzde 1,04 artış kaydetti. Çinko SHFE'de yüzde 0,33 düşerken, LME'de yüzde 0,72 yükseldi. Kurşun SHFE'de yüzde 1,14 gerilerken, LME'de yüzde 0,52 değer kazandı. Kalay ise SHFE'de yatay seyrederken, LME'de yüzde 1,73'lük bir tırmanış yaşadı.

Haftanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise madencilik sektöründeki birleşme ve satın alma haberleri oldu. Glencore ve Rio Tinto'nun birleşme görüşmelerini yeniden başlatması, potansiyel olarak dünyanın en büyük madencilik şirketini oluşturma yolunda önemli bir adım olarak görülürken, Anglo American ile Teck Resources arasındaki birleşme süreci de bakır ağırlıklı yeni bir devin doğuşuna işaret ederek neredeyse tamamlanma aşamasına geldi.