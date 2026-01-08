Bakır ve nikel, ralli sonrası kar satışlarıyla geriledi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır fiyatları yüzde 2,12 düşüşle 101.880 yuan/tona gerilerken, LME'de bakır fiyatları yüzde 0,01'lik sınırlı bir düşüşle 12.898 dolar/tona indi.

Nikel ise Şanghay'da yüzde 2,30 düşüşle 142.020 yuan/tona gerilerken, LME'de yüzde 0,31 azalarak 17.840 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Endonezya hükümetinin 2026 yılı nikel cevheri üretimini kısma planının aralık ayından bu yana yüzde 30'luk bir ralliye destek olduğu belirtilirken, LME nikel stokları Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 275.634 tona ulaştı.

Diğer ana metallerde de benzer bir seyir izlendi; Şanghay'da alüminyum yüzde 1,99, çinko yüzde 1,40, kurşun yüzde 1,75 ve kalay yüzde 1,53 değer kaybetti. LME'de ise alüminyum yüzde 0,19, çinko yüzde 0,06, kurşun yüzde 0,31 ve kalay yüzde 0,30 oranında düşüş kaydetti.

Yatırımcılar, ABD iş piyasasına ve Fed’in enflasyon ile istihdam dengesine ilişkin değerlendirmelerine odaklandı.

LME'de nikel bu sabah dalgalı bir seyir izliyor

Nikel fiyatları, bu sabah dalgalı seyir izliyor. LME'de 3 ay vadeli nikel, bu sabah 18.160 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından geriledi.

Endonezya, arzı taleple daha iyi dengelemek için bu yıl üretimi azaltma planlarını duyurdu. Madencilik Bakanlığı'nın perşembe günü öğleden sonra yapması planlanan brifingde, 2026 yılı için madencilik kotalarının detayları açıklanabilir.

Pillerde ve paslanmaz çelikte kullanılan nikel, aralık ayı ortasından bu yana yüzde 30'a yakın yükseliş kaydederek bakır ve alüminyumun da kazandığı ralliye katıldı. Metaller, Çinli ticaret firmalarının sektörü yukarı taşıyan alım dalgasından ve artan jeopolitik kaygılardan yarar görüyor.

UOB-Kay Hian Holdings Ltd. analisti Benyamin Mikael, nikel fiyatlarının sürdürülebilirliğinin, "kota azaltımları anlamlı ve tutarlı bir şekilde uygulanmadıkça belirsizliğini koruyacağını" belirtti. Mikael, "Etkisinin kısa vadede sınırlı kalması muhtemel, çünkü taahhüt edilmiş yatırımların çoğu önümüzdeki bir iki yıl büyük ölçüde muaf tutuluyor" dedi.

Londra Metal Borsası'nda nikel, yüzde 0,5 düşüşle ton başına 17.805 dolardan işlem görüyor.