Bakır ve temel metallerde güçlü yükseliş ivmesi sürüyor

Londra’da üç ay vadeli bakır kontratları yüzde 1,5’e kadar yükselerek ton başına 13.195 dolara çıktı. Alüminyum ve kalay fiyatları ise 2022’den bu yana en yüksek seviyelerde işlem gördü. Kablo ve tel üretiminde kullanılan bakır, ABD’ye metal akışının hızlanacağı ve bunun küresel arzı daraltacağı beklentisiyle kasım ortasından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı. Bu beklentiler, Trump yönetiminin ithalat tarifelerine ilişkin kararları öncesinde güçlendi.

Piyasalarda ayrıca ABD Adalet Bakanlığı’nın Federal Rezerv’i cezai yaptırımla tehdit etmesinin etkileri izleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, bu adımı Trump yönetiminin faiz kararlarını etkilemeye yönelik bir kampanyanın parçası olarak nitelendirdi. Doların gerilemesi emtia fiyatlarını destekledi.

Metaller 2026'ya da güçlü başladı

Yeni yıl döneminde metaller güçlü bir ralli sergiledi. LMEX Endeksi dört hafta üst üste yükselerek ağustostan bu yana en iyi performansını kaydetti. Yatırımcılar, ABD’de parasal gevşeme beklentileri, zayıf dolar ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle sert varlıklara yöneldi. Bakır geçen hafta yeni zirveye ulaştı; alüminyum ve nikel cuma günü sert yükseldi.

Comex izlemeli depolardaki bakır stokları, küresel varlıklardaki değişimi gösteren bir gösterge olarak, 42 haftadır artış göstererek rekor seviyeye çıktı.

Bakır, Londra Metal Borsası’nda yüzde 1,3 artışla ton başına 13.165 dolardan işlem görüyor. Alüminyum yüzde 0,96 yükselerek Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Nisan 2022’den bu yana en yüksek kapanışına yöneldi. Kalay ise yüzde 4,2’nin üzerinde artışla yıl başından bu yana kazancını yüzde 17’ye taşıdı.