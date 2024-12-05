Bakır, yeni teşvikler beklenirken yatay seyretti

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, dünkü 9.083 dolar/tonluk kapanışının ardından bugün TSİ 06.11'de 9.078,5 seviyesinde işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ocak ayı bakır kontratı, %0,5 düşüşle 74.430 yuan/tona (10.241,20 dolar) geriledi.

İşlemciler, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin'de yaklaşan Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'ndan ek mali teşvik önlemleri bekliyor.

Aynı zamanda, ABD Başkanı seçilen Donald Trump tarafından önerilen potansiyel ithalat tarifeleri ve Pekin'den gelebilecek herhangi bir misilleme eylemi etrafındaki gelişmelere odaklanılıyor.

Bir analist yaptığı değerlendirmede “ABD ve Çin arasındaki bir ticaret savaşı, Çin'de büyümenin zaten can çekiştiği ve ticaret kısıtlamalarının talebi daha da zayıflatacağı bir döneme denk geliyor. Bunun emtia talebi, özellikle de bakır talebi üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Çin ekonomisi, uzun süren emlak krizi, borç riskleri ve zayıf iç talep nedeniyle kırılgan bir konumda olmaya devam ediyor.

Analistler, arz tepkisinin metal piyasalarını yeniden dengelemek için baskın bir faktör olacağını belirtti.

LME'de alüminyum %0,5 değer kaybederek 2.633 dolar/ton olurken, SHFE'de alüminyum %0,4 değer kazanarak 20.540 yuan/tona çıktı.