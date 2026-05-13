Bakır, yüksek petrol fiyatlarına rağmen arz endişeleriyle yükseldi

Bakır fiyatları, yüksek petrol fiyatlarının yarattığı baskıya rağmen yatırımcıların arz risklerine odaklanmasıyla yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatı yüzde 0,78 artarak ton başına 14.130,50 dolara çıktı. Fiyatlar seans içinde 14.196,50 dolarla son üç ayın en yüksek seviyesini gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise bakır kontratı yüzde 1,65 yükselerek ton başına 108.490 yuana ulaştı ve burada da üç ayın zirvesi kaydedildi.

Piyasada, Freeport-McMoRan'ın Grasberg madeninde toparlanmanın 2027 sonuna kadar tamamlanacağı yönündeki takvimini koruması ile Peru'da devlet destekli 2 milyar dolarlık kredi arayışındaki Petroperu'nun madencilik sektörü için yaratabileceği riskler arz tarafına ilişkin endişeleri canlı tuttu.

Öte yandan ABD'de tüketici fiyatlarının nisanda yıllık bazda yüzde 3,8 artması, metal finansman maliyetlerine ilişkin baskıyı gündemde tuttu.

Diğer metallerde Londra'da alüminyum yüzde 0,63, çinko yüzde 0,25, kurşun yüzde 0,28, nikel yüzde 0,44 ve kalay yüzde 1,02 yükseldi.

Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,22 ve çinko yüzde 1,41 artarken, kurşun yüzde 0,24, nikel yüzde 0,36 geriledi. Kalay ise yüzde 0,04 düşüşle yataya yakın seyretti.