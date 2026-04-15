Bakır yükseldi, kayıplarını telafi etti

Bakırdaki bu artış, yeniden başlatılması planlanan barış görüşmeleri ve elektrifikasyon projelerinden gelen talep ile desteklendi.

Bakır, Çarşamba günü Londra’da yüzde 0,8’e kadar yükselerek 27 Şubat’taki kapanış seviyesi olan ton başına 13.343,50 doların üzerine çıktı. Bu tarih, ABD ve İsrail’in İran ile savaşta ilk saldırılarını başlatmasından bir gün öncesine denk geliyor.

Savaşın başlamasından bu yana baz metaller genel olarak sert dalgalanmalar yaşadı; başlangıçta ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişesiyle fiyatlar gerilemişti. Geçen hafta sağlanan geçici ateşkesin ardından risk iştahı yeniden arttı ve Washington ile Tahran’ın önümüzdeki günlerde ikinci tur görüşmeler planladığına dair haberlerle bu eğilim güçlendi.