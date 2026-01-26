Bakır yükselirken, kalay rekor seviyelerden geri çekildi

Bakır, doların zayıflamasıyla pazartesi günü yükselişini sürdürerek bir haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır yüzde 2,50 artışla ton başına 103.130 yuana yükselirken, 103.880 yuan seviyesini de gördü. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır ise yüzde 0,50 artışla ton başına 13.180,50 dolara çıkarak 13.260 dolara kadar tırmandı.

Zayıf ABD doları, dolarla fiyatlanan metalleri desteklerken, Şili'deki maden kesintileri de bakır fiyatlarını yukarı çekti. Finning'in BHP'nin Escondida ve Antofagasta'nın Zaldivar madenlerindeki ablukayı sona erdirmesine rağmen, Capstone Copper'ın Şili'deki Mantoverde madenindeki grev devam ediyor. Kalay ise rekor seviyelere ulaştıktan sonra geri çekilme yaşadı.

Kalaydaki güçlü yükselişin sebebi ne?

SHFE'de kalay yüzde 6,72 sıçrayarak ton başına 447.800 yuana yükselirken, LME'de kalay yüzde 1,89 düşüşle ton başına 55.745 dolara geriledi. Daha önce 57.515 dolarla rekor kırmıştı.

Kalaydaki bu güçlü kazanımlar spekülatif alımlar ve Endonezya'nın yasa dışı madenciliğe karşı yürüttüğü mücadele de dahil olmak üzere arz kısıtlamaları tarafından desteklenmişti.

Diğer metallerde ise alüminyum SHFE'de yüzde 0,83, LME'de yüzde 0,36 değer kazandı. Çinko SHFE'de yüzde 1,14, LME'de yüzde 0,77 tırmandı. Kurşun SHFE'de yüzde 0,26, LME'de yüzde 0,22 yükseldi. Nikel ise SHFE'de yüzde 4,36, LME'de yüzde 1,91 artış gösterdi.