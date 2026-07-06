Bakır yükselişini üçüncü güne taşıdı

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır kontratı sınırlı yükseldi. Bakır, önceki seansta yüzde 0,3 değer kazanarak iki haftalık düşüş serisini sonlandırmıştı.

Piyasalarda, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen hafta fiyat risklerinin azaldığına yönelik değerlendirmelerinin ardından daha sıkı para politikası beklentileri zayıfladı. Bu görünüm, sanayi metallerine yönelik talep üzerindeki baskının hafiflemesine yardımcı oldu.

Baz metaller pazartesi günü ayrıca Çin kaynaklı alımlardan destek buldu. Minmetals Futures Baz Metaller Araştırma Başkanı Wu Kunjin, bazı Çinli fonların üreticilerin güçlü ilk yarı finansal sonuçlar açıklayacağı beklentisiyle metal hisseleri ve vadeli kontratlarına yöneldiğini belirtti.

Çin'de bazı şirketlerin önümüzdeki haftalarda öncü finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Altından bakıra kadar emtia fiyatlarında görülen yükselişin, üretici şirketlerin kârlarını geçen yıla göre desteklemesi öngörülüyor.