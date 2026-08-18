Bakır, zayıf Çin verileri ve Orta Doğu belirsizliğiyle geriledi

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Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatı TSİ 06.00 itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle ton başına 14.102 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır kontratı ise yüzde 1,19 kayıpla ton başına 107.690 yuandan işlem gördü.

Çin'de sanayi üretimi temmuz ayında yıllık yüzde 4,5 artarak beklentilerin altında kaldı. Sabit sermaye yatırımları ise 2026'nın ilk yedi ayında yüzde 6,7 daraldı. Veriler, dünyanın en büyük metal tüketicisi Çin'de talep görünümüne ilişkin endişeleri artırdı.

Yangshan bakır primi bir ayın en düşük seviyesine indi

Çin'in ithal bakıra yönelik iştahını gösteren Yangshan bakır primi ton başına 85 dolara gerileyerek 10 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Bakırdaki düşüşe diğer baz metaller de eşlik etti. LME'de alüminyum yüzde 0,2, çinko yüzde 0,74, kurşun yüzde 0,11, nikel yüzde 0,17 ve kalay yüzde 0,3 değer kaybetti.

SHFE'de ise alüminyum yüzde 0,38, çinko yüzde 0,95 ve kalay yüzde 1,59 gerilerken kurşun ve nikel yatay seyretti.

Öte yandan ABD-İran ateşkesinin sona ermesiyle Brent petrol fiyatlarının yükselmesi, küresel enflasyon baskılarının yeniden artabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Bu görünüm, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi üzerinden metal piyasalarında da baskı yarattı.