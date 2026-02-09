Bakır, zayıf dolar ve tepki alımlarıyla yükseldi

Zayıflayan ABD doları ve geçen haftaki keskin düşüşlerin ardından gelen tepki alımlarının etkisiyle bakır fiyatları, hem Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) hem de Londra Metal Borsası'nda (LME) kayda değer bir yükseliş kaydetti. Piyasanın yaklaşık yüzde 4-5 oranında arz açığı vermeye devam etmesi, artan stoklara rağmen metalin fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

SHFE'de bakır yüzde 1,78 artışla 101.780 yuan/tona ulaşırken, LME'de ise yüzde 0,40 yükselişle 13.046,50 dolar/ton seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta SHFE bakır yüzde 7,70 ile Temmuz 2022'den bu yana en sert düşüşünü yaşarken, LME bakır yüzde 1,24 gerilemişti.

Bu toparlanmada, doların yumuşaması ve küresel bakır piyasasında süregelen arz açığı etkili oldu; ancak SHFE bakır stokları 248.911 tona yükselerek Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kalay SHFE'de yüzde 3,72, LME'de yüzde 1,99 artışla en çok kazandıran metal olurken, alüminyum SHFE'de yüzde 1,11, LME'de yüzde 0,15, çinko SHFE'de yüzde 0,67, LME'de yüzde 0,60 ve nikel SHFE'de yüzde 1,46, LME'de yüzde 1,08 yükseldi. Kurşun ise SHFE'de yüzde 0,21 artış gösterirken, LME'de yüzde 0,10 geriledi.