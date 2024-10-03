Bakır, zayıf tatil işlemlerinde Çin teşviklerinin etkisinin azalmasıyla düştü

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.07'de yüzde 0,3 düşüşle 10.056,60 dolar/tona gerilerken, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 2.150 dolar/tondan, kalay yatay seyrederek 33.890 dolar/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 artışla 2.681,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,5 artışla 18.235 dolar/tondan ve çinko yüzde 0,4 artışla 3.187,50 dolar/tondan işlem gördü.

Eylül ayında Çin, ülkenin ekonomik büyümesini desteklemek için düşük faiz oranları ve mortgage oranları, bankalara likidite enjeksiyonu ve konut satın alma kısıtlamalarının hafifletilmesi de dahil olmak üzere bir dizi politika yayınladı.

LME'de bakır Eylül ayında yüzde 6,4 yükselerek Nisan ayından bu yana en iyi aylık kazancını elde etti. Ayrıca 30 Eylül'de 7 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 10.158 dolar/tona ulaştı.

Analistler, kısa vadede bakıra yönelik politika teşvik etkisi neredeyse bittiğini belirterek, Çin'deki stok birikimini ilk kez Eylül ayında gördüklerini ifade etti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır stokları 30 Eylül'de 141.625 tona yükselerek 1 Temmuz'da başlayan haftadan bu yana ilk kez artış gösterdi.

LME'de nakit bakır kontratı dün üç aylık kontrata karşı 141,16 dolar/ton iskonto ile işlem gördü ve bu 17 Temmuz'dan bu yana görülen en büyük iskonto olup yakın vadeli arz sıkışıklığı olmadığına işaret ediyor.