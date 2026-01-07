Bakır zirveden gerilemiyor: Metallerde karışık seyir

Bakır fiyatları rekor seviyelerine yakın seyrederken, nikel endişe verici arz sıkıntıları nedeniyle yükselişini sürdürüyor. Endonezya'nın nikel madencilik kotasını azaltma kararı, bu metalin fiyatlarını desteklerken, diğer metaller de farklı piyasalarda karışık bir seyir izledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır yüzde 0,45 artışla 103.760 yuan/ton seviyesine ulaşarak rekor seviyelerine yakın seyretti. Londra Metal Borsası (LME) bakır ise yüzde 0,49 düşüşle 13.173,50 dolar/ton seviyesine gerilemesine rağmen, daha önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 13.387,50 doları görmüştü. Citi, bakır için kısa vadeli fiyat hedefini 14.000 dolar/ton'a yükseltirken, 2026 tahmini olan 13.000 doları korudu.

Nikel fiyatları ise 19 ayın en yüksek seviyesine yakın bir konumda tutundu; Şanghay nikel yüzde 7,3 artışla 146.770 yuan/ton'a fırladı. Endonezya hükümetinin, fiyatları artırma amacıyla 2026 yılı için nikel madencilik kotasını düşürme kararı, bu yükselişte etkili oldu.

Diğer metallerden kalay, Şanghay'da yüzde 5,55, LME'de ise yüzde 2,04 artışla yükselişini sürdürdü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum yüzde 1,47, çinko yüzde 0,62 ve kurşun yüzde 1,46 oranında değer kazanırken, LME'de alüminyumda çok az değişiklik görüldü, çinko yüzde 0,23 ve kurşun yüzde 0,19 oranında düştü.