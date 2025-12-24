Bakır, zirveye yakın seyrini koruyor
Bakır fiyatları güçlü ABD GSYH verisiyle rekor seviyelere yakın seyrini koruyor.
Bakır fiyatları, güçlü ABD ekonomik büyüme verilerinin talep görünümünü desteklemesiyle rekor seviyelere yakın seyrini sürdürdü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda bakır fiyatı yüzde 1,5 artışla ton başına 95.100 yuana yükseldi. Londra Metal Borsası’nda bakır yüzde 0,5 primle 12.195 dolar seviyesine çıkarken, seans içinde 12.159,50 dolar ile rekor seviye görüldü.
ABD GSYH büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, sanayi metallerine yönelik talep beklentilerini güçlendirdi. Arz tarafındaki kısıtlar da fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Çin’in önde gelen bakır izabe tesislerinin, aşırı kapasite nedeniyle 2026 yılında üretimi yüzde 10’un üzerinde azaltmayı planladığı bildirildi.
Nikelde yükseliş 6. gününde de sürdü
Nikel fiyatları ise üst üste altıncı işlem gününde yükselişini sürdürdü. Şanghay’da nikel yüzde 4 artarak ton başına 126.680 yuana çıktı. Londra’da gösterge nikel fiyatı yüzde 1,25 yükselişle 15.935 dolara ulaşarak son yedi ayın en yüksek seviyesini gördü.
Diğer baz metallerde Şanghay’da alüminyum yüzde 0,5, çinko yüzde 0,8, kurşun yüzde 1,3 değer kazanırken, kalay yüzde 1,2 geriledi. Londra Metal Borsası’nda alüminyum yüzde 0,46, çinko yüzde 0,8, kurşun yüzde 0,6 yükseldi, kalay ise 42.810 dolar seviyesinde yatay seyretti.
ABD dolarındaki zayıflama ve Fed’in olası faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, metal fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.