Bakıra Fed desteği: Fiyatlar haftanın ilk gününde yükseldi
Bakır fiyatları, ABD istihdam verilerinin Fed üzerindeki faiz artırma baskısını azaltmasının ardından haftanın ilk gününde de yükseldi.
Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli bakır fiyatı şu sıralarda yüzde 0,42 artışla 14.319 dolarda. Bakır, Çin'de sanayi sektöründeki zayıflığa işaret eden verilerin etkisiyle cuma günü mart ayından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşamıştı.
ABD istihdam verisi faiz beklentilerini azalttı
ABD'de tarım dışı istihdam geçen ay yalnızca 29 bin arttı. Zayıf istihdam verisinin ardından yatırımcılar Fed'in bu ay faiz artıracağına yönelik beklentilerini azalttı. Faiz artışları, getiri sağlamayan emtialar açısından olumsuz bir unsur olarak değerlendiriliyor.
Bakır fiyatları rekor seviyelere yakın
Bakır fiyatları, ABD'nin gümrük tarifesi uygulayabileceği endişesiyle yatırımcıların yüz binlerce ton metali ülkeye taşımasının ardından rekor seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor. Bu hareketin diğer bölgelerde arzı sıkılaştırma potansiyeli bulunuyor.
Bakır talebi aynı zamanda veri merkezleri ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki tüketimden destek buluyor.
Diğer temel metallerde kalay %0,24, kurşun yüzde 0,35 ve nikel yüzde 0,12 yükselirken, alüminyum yüzde 0,24, çinko yüzde 0,5 değer kaybetti.
Demir cevheri geriledi
Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri %0,3 düşüşle ton başına 91,05 dolara geriledi.
Çinli yatırımcıların Altın Hafta tatili nedeniyle piyasalardan uzak kalması, metal piyasalarındaki likiditeyi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.