Bakırda 16 yılın en güçlü performansı bekleniyor

Bakır fiyatları, son dönemdeki güçlü yükselişini sürdürerek rekor seviyelere ulaştı ve ton başına 13.000 dolar sınırına yaklaştı. Metal, yıl başından bu yana kaydettiği üçte birden fazla artışla 2009'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergilemeye hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır vadeli işlemlerinin bugün ton başına %6,6 yükselişle 12.960 dolara ulaşmasıyla bu ivme pekişti. Bu yükselişin arkasında birden fazla faktör bulunuyor; ABD'de Donald Trump yönetiminin bakır ithalatına tarife uygulayabileceği endişesiyle Amerikan şirketlerinin alımlarını artırması önemli bir rol oynuyor.

Ayrıca, Şili, Peru ve Endonezya'daki büyük yataklarda yaşanan tedarik kesintileri ile yeşil enerji ve yapay zekâ sektörlerinden gelen artan talep de fiyatları destekleyen diğer etkenler arasında yer alıyor.

Macquarie Group'tan Alice Fox'a göre, dünyanın en büyük bakır tüketicisi Çin'den gelen talebin yavaşlaması beklense de bakır fiyatlarının 2026 yılında da yüksek kalması öngörülüyor.