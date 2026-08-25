  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Bakırda arz endişeleri fiyatları desteklemeye yetmedi
Takip Et

Bakırda arz endişeleri fiyatları desteklemeye yetmedi

Bakır fiyatları, arz tarafında yeniden güçlenen sıkışıklık endişelerine rağmen doların yükselmesi ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bakırda arz endişeleri fiyatları desteklemeye yetmedi
Takip Et

Londra Metal Borsası'nda bakır %0,41 düşüşle ton başına 14.214 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı ise %0,17 yükselerek ton başına 107.930 yuana çıktı.

LME'de bakır varant iptallerindeki artış, piyasada arz sıkışıklığı endişelerini yeniden gündeme getirirken, dolar endeksinin %0,08 yükselmesi dolar cinsinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı yarattı.

Piyasalarda ayrıca ABD Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz artırma olasılığı %42 olarak fiyatlandı. Daha yüksek faiz beklentileri ve güçlü dolar, bakırdaki arz kaynaklı destekleyici unsurların önüne geçti.

Diğer baz metallerde de ağırlıklı olarak düşüş izlendi. LME'de alüminyum %0,67, çinko %0,37, kurşun %0,08, nikel %0,48 ve kalay %0,44 geriledi. Alüminyum fiyatları, Rusal'ın Gine'de ihracatı durdurmasına rağmen düşüş kaydetti.

Şanghay'da ise çinko %0,17 yükselirken, kurşun %0,34, nikel %0,75 ve kalay %0,47 değer kaybetti. Alüminyum kontratı da %0,21 geriledi.

Bessent'ten tahvil piyasasına mesaj: Geri alımlar artacak, ihaleler devam edecekBessent'ten tahvil piyasasına mesaj: Geri alımlar artacak, ihaleler devam edecekFinans

 