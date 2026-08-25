Bakırda arz endişeleri fiyatları desteklemeye yetmedi
Bakır fiyatları, arz tarafında yeniden güçlenen sıkışıklık endişelerine rağmen doların yükselmesi ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle geriledi.
Londra Metal Borsası'nda bakır %0,41 düşüşle ton başına 14.214 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı ise %0,17 yükselerek ton başına 107.930 yuana çıktı.
LME'de bakır varant iptallerindeki artış, piyasada arz sıkışıklığı endişelerini yeniden gündeme getirirken, dolar endeksinin %0,08 yükselmesi dolar cinsinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı yarattı.
Piyasalarda ayrıca ABD Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz artırma olasılığı %42 olarak fiyatlandı. Daha yüksek faiz beklentileri ve güçlü dolar, bakırdaki arz kaynaklı destekleyici unsurların önüne geçti.
Diğer baz metallerde de ağırlıklı olarak düşüş izlendi. LME'de alüminyum %0,67, çinko %0,37, kurşun %0,08, nikel %0,48 ve kalay %0,44 geriledi. Alüminyum fiyatları, Rusal'ın Gine'de ihracatı durdurmasına rağmen düşüş kaydetti.
Şanghay'da ise çinko %0,17 yükselirken, kurşun %0,34, nikel %0,75 ve kalay %0,47 değer kaybetti. Alüminyum kontratı da %0,21 geriledi.