Bakırda arz endişeleri fiyatları desteklemeye yetmedi

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Londra Metal Borsası'nda bakır %0,41 düşüşle ton başına 14.214 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı ise %0,17 yükselerek ton başına 107.930 yuana çıktı.

LME'de bakır varant iptallerindeki artış, piyasada arz sıkışıklığı endişelerini yeniden gündeme getirirken, dolar endeksinin %0,08 yükselmesi dolar cinsinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı yarattı.

Piyasalarda ayrıca ABD Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz artırma olasılığı %42 olarak fiyatlandı. Daha yüksek faiz beklentileri ve güçlü dolar, bakırdaki arz kaynaklı destekleyici unsurların önüne geçti.

Diğer baz metallerde de ağırlıklı olarak düşüş izlendi. LME'de alüminyum %0,67, çinko %0,37, kurşun %0,08, nikel %0,48 ve kalay %0,44 geriledi. Alüminyum fiyatları, Rusal'ın Gine'de ihracatı durdurmasına rağmen düşüş kaydetti.

Şanghay'da ise çinko %0,17 yükselirken, kurşun %0,34, nikel %0,75 ve kalay %0,47 değer kaybetti. Alüminyum kontratı da %0,21 geriledi.