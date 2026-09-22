Bakırda Çin talebi desteği: LME'de altıncı gün üst üste yükseliş
Bakır fiyatları, Çin'den gelen güçlü talep sinyalleri ve stoklardaki düşüşün etkisiyle yükselişini altıncı güne taşıdı.
Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır yüzde 0,61 artışla ton başına 14.750,5 dolara yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır kontratı ise yüzde 1,56 artarak ton başına 111.670 yuana çıktı.
Yangshan primi yüksek seviyesini koruyor
Çin'e ithal bakır talebinin göstergelerinden Yangshan bakır primi ton başına 119 dolara gerilese de ay başındaki seviyesinin yüzde 65 üzerinde kalmayı sürdürdü.
LME bakır stokları da Asya'da 9.600 tonluk yeni iptal işleminin ardından 133.725 tona düştü.
Diğer metaller de yükseldi
LME'de alüminyum yüzde 0,34, çinko yüzde 0,27, nikel yüzde 0,63 ve kalay yüzde 0,62 değer kazandı.
SHFE'de alüminyum sınırlı değişim gösterirken çinko yatay seyretti. Kurşun yüzde 0,34, nikel yüzde 0,79 ve kalay yüzde 0,94 yükseldi.
Piyasalarda ABD ile Çin arasındaki görüşmeden ticari ilişkiler ve küresel ekonomik görünüme ilişkin gelecek sinyaller beklenirken, ABD'nin rafine bakır ithalatına olası gümrük vergisi uygulamasının arz dinamikleri üzerindeki etkileri de izleniyor.