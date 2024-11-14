Bakırda dolar ve Çin düşüşü

Bakır, güçlenen dolar ve Çin talebine ilişkin endişelerle düşüşünü sürdürdü. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 04.50'de yüzde 0,5 düşüşle 9.004 dolar/tona gerileyerek Eylül başından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır kontratı, yüzde 1,5 düşüşle 73.600 yuan/tona (10.169,96 dolar) gerileyerek 12 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Toparlanma umudu zayıfladı

ABD doları, Donald Trump'ın geçen haftaki başkanlık seçimlerini kazanmasının etkisiyle son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Citi analistleri, bakır fiyatlarının yıl sonuna doğru 8.500-9.000 dolar/tona kadar gerileyeceğini düşünüyor. Analistlere göre ABD'nin olası ticaret tarifesi artışları ve Çin'in şimdiye kadar beklenenden daha zayıf teşvik detayları, 2025 yılına kadar küresel üretim toparlanmasına olan inancı zayıflattı ve yatırımcı pozisyonu daha fazla gevşemeye karşı savunmasız.

Teşvikler, hayal kırıklığı yarattı

Yatırımcılar ayrıca Çin'in cansız ekonomisini yeniden canlandırmak için son dönemde aldığı teşvik tedbirlerinin ölçeği karşısında hayal kırıklığına uğradı.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 düşüşle 2.523,5 dolar/tondan, nikel yüzde 0,3 artışla 15.775 dolar/tondan, çinko yüzde 0,8 düşüşle 2.958 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 kayıpla 2.004 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,9 düşüşle 29.390 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,6 düşüşle 20.690 yuan/tondan, nikel yüzde 1 düşüşle 124.940 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,7 düşüşle 17.045 yuan/tondan, çinko yüzde 0,5 artışla 24.800 yuan/tondan işlem gördü. Kalay ise yüzde 3'ten fazla düşüş gösterdi.