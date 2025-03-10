Bakırda kayıpları dolar sınırladı

Londra'da bakır fiyatları, tüccarların ABD'nin gümrük vergisi politikalarıyla ilgili belirsizlikleri değerlendirmesiyle düşüş yaşadı, ancak zayıflayan dolar aşağı yönü sınırlamaya yardımcı oldu.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.42'de yüzde 0,4 düşüşle 9.572 dolar/tona geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif bakır kontratı, yüzde 0,6 düşüşle 78.210 yuan/tona (10.777,03 dolar) indi.

ABD Başkanı Donald Trump dün verdiği bir röportajda, fentanil nedeniyle Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik gümrük vergisi eylemlerine ilişkin ABD'nin bir resesyonla karşı karşıya kalıp kalmayacağını tahmin etmeyi reddetti.

Trump'ın ticaret politikaları, ekonomik büyümeyi azaltabilecek ve yıllardır yüksek enflasyonla boğuşan Amerikalılar için fiyatları yükseltebilecek bir ticaret savaşı korkularını körükledi.

Bir analist “ABD ticaret ve dış politikasındaki dramatik değişimlerin metal piyasalarında daha fazla bozulmaya yol açması muhtemel” dedi.

Dolar, ABD işgücü piyasasının potansiyel olarak zayıflaması nedeniyle geçen hafta yaşanan önemli kayıpların ardından güne zayıf başladı.

LME'de alüminyum yüzde 0,5 düşüşle 2.693 dolar/tondan, çinko yüzde 0,6 kayıpla 2.869 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 düşüşle 16.445 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 artışla 2.027 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,4 düşüşle 32.400 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,02 düşüşle 20.880 yuan/tondan, çinko yüzde 1,1 kayıpla 23.795 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,09 düşüşle 17.460 yuan/tondan, nikel yüzde 1,5 artışla 132.210 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,1 artışla 262.220 yuan/tondan işlem gördü.