Bakırda müzakere umudu fiyatları yükseltti

Bakır, ABD-Çin ticaret görüşmeleri umuduyla haftalık kazanca yöneldi. Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 07.38'de yüzde 2 artışla 9.389 dolar/tona çıktı. Kontrat, bu hafta yüzde 0,1 değer kazandı.

Bir analist “Bakır, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret anlaşmalarında ilerleme kaydedildiğine dair işaretler nedeniyle yükseldi” değerlendirmesini yaptı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Başkan Donald Trump'ın yüzde 145'lik gümrük vergileri konusunda görüşmek üzere Çin'e başvurduğunu ve Pekin'in kapısının görüşmelere açık olduğunu belirterek ticaret savaşında potansiyel bir gerileme sinyali verdi.

Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, yönetiminin Çin ile bir anlaşma yapabilmesi için “çok iyi bir şans” olduğuna inandığını söyledi.

Dün açıklanan verilere göre, ithal mallara uygulanan gümrük vergileri tedarik zincirlerini zorlarken, ABD'de imalat Nisan ayında daha da daraldı.

Dahası, ABD ekonomisi ilk çeyrekte son üç yılda ilk kez daraldı ve işletmelerin gümrük vergilerinden kaynaklanan yüksek maliyetlerden kaçınmak için yarıştığı bir ithalat seli tarafından batırıldı.

Analistler, Çinli politika yapıcıların ihracata dayalı talebin zayıflığını dengelemeye yardımcı olmak için teşviklerin uygulanmasını hızlandırma kabiliyetine sahip olmalarına rağmen, bunun bakırı küresel olarak daha zayıf ekonomik büyümenin daha geniş etkisinden korumak için çok az şey yapabileceğini kaydetti.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 artışla 2.425,5 dolar/tondan, çinko yüzde 1,5 artışla 2.616,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,8 artışla 1.967 dolar/tondan, kalay yüzde 2,2 artışla 30.430 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,1 artışla 15.265 dolar/tondan işlem gördü.

Çin'in finans piyasaları 1-5 Mayıs tarihleri arasında resmî tatil nedeniyle kapalı. İşlemler 6 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak.