Bakırda savaş kazançları sildi

Bakır fiyatları, Orta Doğu'da kötüleşen savaşın enerji fiyatlarını yukarı çekmesi ve küresel ekonomiye zarar verme riskini artırmasıyla aralık ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Londra Metal Borsası'nda, İran ve İsrail'in enerji tesislerini hedef alan karşılıklı saldırılarının ardından geniş çaplı düşüşler yaşandı. Petrol fiyatlarının yükselmesi ve savaşın çözümüne dair bir işaret olmaması, endüstriyel emtialar dahil riskli varlıklar üzerinde ağır satış baskısı oluşturuyor.