Bakırda sert fren: Teknoloji hisselerindeki satışlar fiyatları düşürdü

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Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı yüzde 0,7 düşerek 14 bin 260 dolara kadar indi.

Büyük teknoloji şirketlerinin açıkladığı finansal sonuçların, yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri giderememesi Asya borsalarında da satışlara yol açtı. Küresel piyasalarda risk iştahının zayıflaması, ekonomik büyüme ve sanayi talebiyle yakından ilişkili olan bakır fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Yapay zekâ yatırımları bakır talebini desteklemişti

Bakır, veri merkezlerinin kurulumu ve enerji altyapısının geliştirilmesinde yoğun biçimde kullanılması nedeniyle yapay zekâ yatırımlarındaki büyümeden destek bulmuştu.

Ancak metalin fiyatı, geçen ay ulaştığı ton başına 14 bin 875 dolarlık rekor seviyeden geri çekildi. Teknoloji şirketlerinin yapay zekâ harcamalarına ilişkin soru işaretleri, daha önce fiyatları destekleyen talep beklentilerinin yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

ABD'nin gümrük vergisi kararı bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin rafine bakıra gümrük vergisi uygulayıp uygulamayacağına ilişkin belirsizlik, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vergi beklentisi, yıl içinde büyük miktarda bakırın ABD'deki depolara yönelmesine ve dünyanın diğer bölgelerinde arzın daralmasına yol açtı. Olası bir kararın ticaret akışları ve bölgesel fiyat farklılıkları üzerindeki etkisi, yatırımcıların izlediği başlıca konular arasında yer alıyor.

Kanada'daki grev ihtimali arz endişelerini artırıyor

Kanada'nın en büyük bakır madeni olan Teck Resources bünyesindeki Highland Valley Copper işletmesinde çalışanlar, ücret ve kâr paylaşımı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle cumartesi günü greve çıkabileceklerini bildirdi.

Olası grev, bakır arzına ilişkin gelişmelerin de piyasalarda takip edilmesine neden oluyor. Küresel talep beklentileri ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin yanı sıra madencilik faaliyetlerinde yaşanabilecek kesintiler de fiyatların seyrini etkileyebiliyor.

Diğer sanayi metalleri de geriledi

Bakırdaki düşüş diğer sanayi metallerine de yansıdı. Londra Metal Borsası'nda alüminyumun ton fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 3 bin 23,50 dolara indi.

Nikel, önceki seansta yüzde 3,7 yükselmesinin ardından yüzde 1 değer kaybetti. Singapur'da işlem gören demir cevheri ise ton başına 89,45 dolara kadar düşerek yaklaşık iki yılın en düşük seviyesini gördü.