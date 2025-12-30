Bakırda son 8 yılın en uzun yükseliş serisi: 10 gündür yükseliyor

Bakır fiyatları, ton başına 12.493 dolara kadar yükselerek yüzde 2,2'lik artışla 2017'den bu yana görülen en uzun süreli üst üste 10. günlük kazancına ulaştı. Şu sıralarda yüzde 2,14 artışla 12483,50 dolar/ton seviyesinden işlem görüyor.

Bakır, ABD dolarındaki zayıflık ve büyük maden bölgelerindeki arz kesintileriyle bu yıl yüzde 40'ın üzerinde değer kazandı ve 2009'dan beri en iyi yıllık performansını kaydetti.

İşlemciler ayrıca, olası gümrük vergileri öncesinde ABD'ye sevkiyatları hızlandırırken, bu durum küresel bir kıtlık endişelerini körüklüyor.

Nikel, ton başına 16.455 dolara kadar yükselişin ardından yüzde 3,9'luk artışla 14.430 dolardan işlem görürken, alüminyum fiyatı yüzde 0,54, çinko yüzde 0,84, kurşun yüzde 0,92 ve kalay yüzde 1,37 yükseldi.