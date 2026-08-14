Bakırda talep endişesi: 6 haftalık yükseliş serisi sona eriyor
Bakır fiyatları, sanayi metallerinde talep görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle geriledi. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır %0,56 düşüşle ton başına 14.069 dolara inerken, metalin altı haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır kontratı da %0,33 düşüşle ton başına 107.460 yuana geriledi.
Enflasyonun yavaşladığına ilişkin işaretler ve faiz artırımı endişelerinin azalmasına rağmen talebe yönelik kaygılar sanayi metallerinde baskı oluşturdu.
LME'de alüminyum %0,98 değer kaybetti. Metalin haftalık kaybı %1,42'ye ulaştı.
Norsk Hydro, Brezilya'daki Alunorte rafinerisinde geçici üretim azaltımının ardından alümina üretiminin yeniden başladığını açıkladı.
Diğer sanayi metallerinde de satış ağırlıklı seyir izlendi. LME'de çinko %0,61, kurşun %0,26, nikel %0,66 ve kalay %0,28 geriledi.
SHFE'de ise çinko %0,47, kurşun %1,13, nikel %1,28 ve kalay %0,08 düşüş kaydetti.