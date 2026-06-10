Bakırda tarihi ralli: Kırmızı metal zirveye demir attı

Küresel emtia piyasasının öncü göstergelerinden olan bakır, pound başına %6,67 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettikten sonra kar realizasyonları ve makro verilerle hafifçe gevşedi. Anlık piyasa verilerine bakıldığında, güne %6,3450 dolardan başlayan vadeli kontratlar, %0,15 azalışla pound başına %6,3215 dolar seviyesinden işlem görüyor. Londra Metal Borsası'nda resmi nakit tescil fiyatı ton başına %13.716,00 dolar olarak gerçekleşerek yapısal arz açığı endişelerini yansıtmaya devam ederken, Çin iç piyasasında en çok işlem gören bakır kontratı da %0,38 düşüşle ton başına %104.010 yuan seviyesine çekildi.

Jeopolitik gelişmeler ve faiz baskısı piyasa fiyatlarını şekillendiriyor

Bakır fiyatlarındaki bugünkü sınırlı düşüşte, Orta Doğu'da yaşanan karşılıklı saldırıların durdurulması ve tansiyonu düşüren adımların atılması önemli bir rol oynadı. Bölgedeki barış sinyalleri petrol fiyatlarındaki gerilemeyi beraberinde getirerek küresel enflasyon kaygılarını bir miktar azaltsa da, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin son dönemde beklentileri aşması Merkez Bankası'nın faiz artırım veya sıkılaşma olasılığını masada tutmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki bu yüksek faiz ortamı, büyüme odaklı endüstriyel metallerin uzun vadeli talep görünümünü baskılayan en önemli makroekonomik faktör olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka yatırımları ve yeni gümrük vergileri uzun vadeli görünümü destekliyor

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen bakır piyasasında yükseliş trendinin korunacağını öngörülüyor. Küresel yatırım kuruluşu Jefferies tarafından yayımlanan raporlarda, Grasberg madenindeki toparlanma gecikmeleri ve yıllık ortalama %491.000 ton düzeyinde seyretmesi beklenen arz açığı nedeniyle fiyatların uzun süre güçlü kalacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, veri merkezlerinin yapay zeka altyapı gereksinimleri ve elektrikli araç ağlarının genişlemesi bakır tüketimini hızlandırırken, ABD'nin yürürlüğe koymayı planladığı %15 ve sonrasında %30'a çıkarılması öngörülen rafine bakır gümrük vergisi beklentileri de Amerikalı ithalatçıların fiziki stok biriktirmesine yol açarak borsalardaki arz sıkışıklığını derinleştiriyor.