Bakırda teşvik desteği

Bakır fiyatları, yatırımcılar ve trader'ların Çinli yetkililerin bir dizi zayıf verinin ardından büyümeyi canlandırmak için ekonomik destek tedbirleri açıklayacağına dair beklentiye girmesiyle yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, %0,1 artışla 8.402,50 dolar/tona yükselirken, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, %0,3 artışla 68.390 yuan/tona (9.490,70 dolar) çıktı.

Dün yayınlanan veriler, Çin'in tüketici sektörünün deflasyona girdiğini ve Temmuz ayında fabrika çıkış fiyatlarının düşüşünü sürdürerek, politika teşvikini artırması için Pekin üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu gösterdi.

Öte yandan analistlere göre metal fiyatlarındaki artışlar zayıf talep ve teşvik önlemlerine ilişkin ayrıntıların eksikliği nedeniyle sınırlı kaldı.