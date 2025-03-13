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Bakırda yükseliş beklentisi korunuyor

Citigroup bakır fiyatının gelecek 3 ayda 10 bin dolara ulaşmasını bekliyor.

Haber Merkezi
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Bakırda yükseliş beklentisi korunuyor
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ABD'nin ithalat tarifelerine ilişkin zaman çizelgesi netleşene kadar küresel piyasanın sıkışık kalacağını belirten Citigroup'a göre bakır önümüzdeki üç ay içinde ton başına 10.000 dolara ulaşacak.

Aralarında Max Layton'ın da bulunduğu Citigroup analistleri, "ABD dışı fiziki piyasa sıkılaşmasının mayıs-haziran aylarına kadar devam edeceğini ve ABD'nin daha geniş kapsamlı tarife duyurularından kaynaklanan fiyat rüzgarlarını geçici olarak dengeleyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Başkan Trump'ın bakır ithalatına ilişkin bir soruşturma başlatılması talimatı vermesinin ardından metal son haftalarda tırmanışa geçti ve herhangi bir ithalat vergisi öncesinde ABD'ye sevkiyat telaşını ateşledi. Londra Metal Borsası'nda bakır ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bakır, talebin dünya madenlerinin genişletebileceğinden daha hızlı büyümesi nedeniyle artan hammadde kıtlığı ile de desteklendi.

Londra Metal Borsası’nda (LME) bakır yüzde 0,1 değer kazanarak 9.777 dolar/tondan işlem gördü.

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