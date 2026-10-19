Bakırda yükseliş ivmesi: Fiyatlar yıllık bazda %31’i aştı

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Küresel emtia piyasasında bakır, iki haftanın en düşük seviyelerinden yeniden yükselişe geçti. ABD’de yapay zeka yatırımlarının geleceğine ve yüksek maliyetlerine ilişkin endişeler dolar üzerinde baskı oluştururken, dünyanın en büyük üreticisi Şili’deki üretim aksaklıkları da arz görünümünü olumsuz etkiledi.

Libre fiyatı 6,57 doları aştı

Bakır vadeli işlemlerinde fiyat %0,66 artışla libre başına 6,5738 dolara yükseldi. Bakır, son bir ayda %1,68 değer kaybetmesine karşın yıllık bazda %31,13 prim yaptı. Böylece kısa vadeli gerilemeye rağmen bakırın yıl genelindeki yükselişi güçlü seyrini korumuş oldu.

ABD dolarındaki zayıflama, bakır fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Dolar üzerinden fiyatlanan metalin diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale gelmesi, küresel talep açısından olumlu bir etki yarattı.

Şili’deki aksaklıklar arz görünümünü etkiliyor

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili’de yaşanan grevler ve olumsuz hava koşulları, üretim faaliyetlerinde ciddi aksamalara yol açtı. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda bakır arzının daralacağına yönelik değerlendirmelerde öne çıktı.

ABD tarafında ise yapay zeka yatırımlarının geleceği ve bu alandaki yüksek maliyetler yatırımcıların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Söz konusu belirsizliklerin risk iştahını düşürerek dolar üzerinde baskı yaratması, bakır gibi dolar cinsinden işlem gören emtiaların fiyat hareketlerine pozitif yansıdı.