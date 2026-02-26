Bakırda yükseliş sona erdi, piyasa Çin talebini bekliyor
Bakır fiyatları gerilerken, yatırımcılar Çin sanayi talebinin geri dönmesini bekliyor.
Bloomberg’in haberine göre, bakır fiyatları gerilerken, en büyük alıcı Çin’de Ay Yeni Yılı tatili sonrası sanayi talebinin toparlanması bekleniyor ve yatırımcılar talep sinyallerini izliyor.
Londra Metal Borsası’nda (LME) vadeli kontratlar Asya işlemlerinde %0.4 düştü. Böylece Çinli yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın %10 küresel tarifelerini olumlu karşılamasıyla desteklenen iki günlük yükseliş sona erdi.
KS Commodities Ltd. işlemcisi Aces Zhou, endüstriyel metallerde yeni yükseliş katalizörlerinin bulunmadığını söyledi. Zhou, birçok Çinli işleyicinin üretime gelecek ayın başında döneceğini belirtti.
Çin’de tatil döneminde bakır stok artışı olağan seviyenin üzerine çıktı. Küresel borsalara bağlı depolardaki stoklar da yükseldi.
Bakır Şanghay’da 10:47 itibarıyla %0.8’e kadar düşerek 13,212.50 dolar seviyesini gördü. Nikel %1.2 gerileyerek ton başına 17,860 dolar oldu.