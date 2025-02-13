Barış beklentileri petrolde gerilimi azalttı
Ukrayna'da barış yönünde adım beklentileri petrol fiyatlarını geriletti.
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlama konusunda anlaştıkları haberiyle bir önceki seanstaki kayıplarını genişletti.
Brent ham petrolü %0,52 düşüşle varil başına 74,79 dolar olurken, WTI %0,6 düşüşle varil başına 70,97 dolara geriledi. Her iki gösterge de çarşamba günü, arz risklerinin azalması ve Rus üreticilere yönelik kısıtlamaların gevşetilebileceği yönündeki spekülasyonların baskısıyla %2'den fazla düşüşle kapandı.
Bu arada, ABD'de beklenenden daha sıcak gelen enflasyon verileri de Fed'in faiz oranı indirimleri konusundaki daha temkinli duruşunu destekleyerek hissiyat üzerinde baskı oluşturuyor.