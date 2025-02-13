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Barış beklentileri petrolde gerilimi azalttı

Ukrayna'da barış yönünde adım beklentileri petrol fiyatlarını geriletti.

Haber Merkezi
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Barış beklentileri petrolde gerilimi azalttı
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Petrol fiyatları, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlama konusunda anlaştıkları haberiyle bir önceki seanstaki kayıplarını genişletti.

Brent ham petrolü %0,52 düşüşle varil başına 74,79 dolar olurken, WTI %0,6 düşüşle varil başına 70,97 dolara geriledi. Her iki gösterge de çarşamba günü, arz risklerinin azalması ve Rus üreticilere yönelik kısıtlamaların gevşetilebileceği yönündeki spekülasyonların baskısıyla %2'den fazla düşüşle kapandı.

Bu arada, ABD'de beklenenden daha sıcak gelen enflasyon verileri de Fed'in faiz oranı indirimleri konusundaki daha temkinli duruşunu destekleyerek hissiyat üzerinde baskı oluşturuyor.

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