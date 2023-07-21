Baz metallerde 'Çin' dopingi

Dünyanın en büyük metal tüketicisi Çin'de yetkililerin bazı ekonomik sektörleri desteklemek için önlemler almasının ardından tüccarların talepte iyileşme beklemesi nedeniyle demir dışı metallerin çoğunun fiyatları yükseldi.

Haftanın son işlem gününde Londra Metal Borsası (LME) sabah seansında üç aylık vadeli bakır fiyatları %0,6 artışla metrik ton başına 8.536 dolar oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören Ağustos vadeli bakır fiyatları %0,3 artışla metrik ton başına 68.630 yuandan (9.564,36 dolar) kapandı.

Teşvikte öncelik otomotiv ve elektronik sektörü

Çinli yetkililer, ülkenin bocalayan ekonomisini desteklemek için daha geniş bir teşvik paketinin parçası olarak, metal tüketiminin önemli bir bölümünü oluşturan otomobil ve elektronik ürünlerin tüketimini artırmaya yönelik önlemleri açıkladı.

Bu gelişme, Bloomberg News'in yetkililerin ülkenin en büyük şehirlerinde konut alımını teşvik etmek için ipotekli konut kredilerini gevşetmeyi değerlendirdiğini ve bunun da satışları artırarak metal talebini yükseltebileceğini bildirmesinin ardından geldi.

LME sabah seansında alüminyum %0,1 artışla metrik ton başına 2.203 dolar, nikel %0,4 artışla 21.355 dolar, çinko %0,1 artışla 2.386,50 dolar, kurşun %0,8 artışla 2.124,50 dolar ve kalay %0,1 düşüşle 28.700 dolardan işlem görüyordu.

SHFE işlem gören alüminyum %0,3 artışla metrik ton başına 18.320 yuan, nikel %1,5 artışla 170.530 yuan, kurşun %0,9 artışla 15.925 yuan, kalay %0,8 artışla 234.090 yuan ve çinko %0,4 artışla 20.270 yuan oldu.

Tüm bu gelişmelere rağmen Çin ekonomik büyümesinin hala beklenenden daha düşük öngörülmesi ve şimdiye kadarki teşvik önlemlerinin sınırlı ölçekte olması nedeniyle metal fiyatlarındaki artışlar sınırlı kaldı.