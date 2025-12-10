BBC araştırdı: Gümüşteki rekorların nedeni ne?

Gümüşün ons fiyatı, 2025’in en çok dikkat çeken enstrümanlarından oldu. Altının rekorlara imza attığı bu yılda gümüş soluksuz yükseldi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna yaklaşırken, kesin gözüyle bakılan faiz indirimi ve teknoloji sektöründe de yüksek gümüş talebi nedeniyle değerli metal tarihinde ilk kez 60 doları aştı. Spot piyasada gümüş 60 doların (45,10 sterlin) üzerine çıkarak rekor kırdı.

2025 boyunca, ABD tarifeleri ve küresel ekonominin endişe yaratan seyriyle altın da rekor seviyelere çıkarken, faizlerin düşmesi ve doların zayıflaması, yatırımcıları gümüş ve altın gibi güvenli liman varlıklara yönlendirdi.

Yatırımcılar azalan getiriyle değer saklamaya yöneldi

Fed’in bu akşam açıklanacak kararında politika faizini 25 baz puan indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

BBC'nin analizine göre, Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden Yeow Hee Chua, “Faiz indirimiyle bankada nakit tutmanın veya kısa vadeli tahvillere yönelmenin getirisi azalınca doğal olarak değer saklama aracı görülen gümüş gibi varlıklara talep kayıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Altının yakın dönemde 4.000 dolar seviyesini aşarak yeni rekor kırmasında da bu güvenli liman talebi etkili olmuştu.

Altındaki yükseliş gümüşe yaradı

OCBC Bank analisti Christopher Wong’a göre gümüşteki sert yükseliş, altındaki ralliden kaynaklanan “yayılma etkisi” (spillover) ile de ilişkili. Yatırımcıların daha ucuz alternatif arayışı gümüşe ilgiyi artırıyor.

Altın bu yıl %50’den fazla değer kazanırken, platin ve paladyum fiyatları da yükseliş trendinde.

Teknoloji sektörünün yüksek talebi

Uzmanlara göre teknoloji sanayisindeki güçlü talep arzı aşarak gümüş fiyatlarını yıl içinde iki katından fazla artırdı. Bu performans, gümüşü altın dahil diğer değerli metallerin önüne taşıdı.

Singapur Yönetim Üniversitesi’nden Kosmas Marinakis, “Gümüş yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda fiziksel bir kaynak. Üreticilerin giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu bir materyal haline geliyor” dedi.

Elektriği altın ve bakırdan daha iyi ileten gümüş; elektrikli araçlarda (EV), güneş panellerinde ve gelişmiş batarya teknolojilerinde kritik bir malzeme olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, elektrikli araç satışlarındaki artışın gümüş talebini daha da yükselteceğini, yeni nesil bataryaların ise metal kullanımını artıracağını belirtiyor.

ABD stok yapıyor

Gümüş üretimi kısa sürede artırılamıyor; çünkü küresel üretimin büyük bölümü, bakır, kurşun veya altın gibi metallerin çıkarıldığı madenlerde yan ürün olarak elde ediliyor.

Gümüş fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları kapsamında gümüşe de gümrük tarifesi getirebileceği endişesiyle daha da yükseldi. Bu ihtimal, ABD’de stokçuluğu tetikledi ve küresel ölçekte arz sıkıntısına yol açtı.

ABD, üretim, mücevher ve yatırım amaçlı kullanılan gümüşün yaklaşık üçte ikisini ithal ediyor. Üreticiler tedarik zincirlerinin kesintiye uğramaması için hızla stok yapmaya başladı. Bu durum, küresel piyasalarda fiyatların yükselmesinde etkili oldu.