BBVA: Petrol fiyatlarında düşüş sürebilir

BBVA Research'a göre 2026 yılına başlarken petrol piyasasında dengelenmesi zaman alacak ciddi bir arz fazlası bulunuyor.

Bu yıl talep artışının arz artışını hafifçe geride bırakması beklense de petrol fiyatlarındaki yapısal düşüş eğiliminin 2026 yılında da devam edeceği tahmin ediliyor.

BBVA Research, Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 64 dolar, 2027 yılında ise 63 dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Yıl içindeki seyir incelendiğinde, 2026'nın ilk çeyreğinde 66 dolar civarında olan ortalama fiyatların yıl sonunda 62 dolara kadar gerilemesi bekleniyor.

Bununla birlikte, jeopolitik çatışmalar ve süregelen gerilimler nedeniyle bu görünüm üzerindeki belirsizliklerin yüksek olduğu ifade ediliyor.