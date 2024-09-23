Benzine zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Petrolde oynaklık sürerken, benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL zam geldi. Motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Benzinde pompa fiyatları arttı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1,20 TL fiyat artışı olurken, son olarak 6 Eylül'de 1,83 TL indirim olmuştu.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
23 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da benzin 41,42-41,55 TL’den motorin de 41,67-41-74 TL'den satılıyor.
Ankara'da benzinin litresi 41,90 TL, motorin de 42,19 TL'den satılıyor.
İzmir'de 1 litre benzin 42,35 TL, motorin ise 42,71 TL'den satılıyor.
Emtia Haberleri