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Benzine zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Petrolde oynaklık sürerken, benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL zam geldi. Motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

Haber Merkezi
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Benzine zam geldi! İşte güncel fiyatlar
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Benzinde pompa fiyatları arttı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1,20 TL fiyat artışı olurken, son olarak 6 Eylül'de 1,83 TL indirim olmuştu.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları

23 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da benzin 41,42-41,55 TL’den motorin de 41,67-41-74 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzinin litresi 41,90 TL, motorin de 42,19 TL'den satılıyor.

İzmir'de 1 litre benzin 42,35 TL, motorin ise 42,71 TL'den satılıyor.

Benzine zam gelecek, tabela değişecek: İşte 23 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam gelecek, tabela değişecek: İşte 23 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi

 

 

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