Birincil alüminyum üretimi arttı

Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) verilerine göre, küresel birincil alüminyum üretimi 2023'ün ilk yarısında, büyük ölçüde Çin'in üretimindeki artışa bağlı olarak yıllık yüzde 1,8 artışla 34 milyon 212 bin metrik tona yükseldi.

Ocak-Haziran döneminde Çin'in tahmini üretimi %2,8 artışla 20.250 milyona yükseldi.

Batı ve Orta Avrupa'daki alüminyum üretimi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardında yükselen enerji fiyatlarından negatif etkilendi. Üretim yüzde 9,2 azalarak 1 milyon 345 bin ton oldu.

Rusya'da ve Doğu Avrupa'da da üretim yüzde 1,8 düşüşle 1 milyon 993 bin tona geriledi.

Sadece Haziran ayına bakıldığında küresel üretim yüzde 0,85 artışla 5 milyon 699 bin metrik tona yükseldi.

IAI, bunun 3 milyon 377 bin tonunu Çin'in teslim ettiğini belirtti.