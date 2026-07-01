Bitcoin 21 ayın en düşük seviyesinden toparlandı

Erken saatlerde Asya işlemlerinde yüzde 1,5 düşerek 57 bin 742 dolar ile 17 Eylül 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi test eden Bitcoin, şu sıralarda yüzde 1,1 artışla 59.324 dolarda bulunuyor.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından haziran ayında 4 milyar doların üzerinde çıkış gerçekleşti. Bu, fonların iki yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en yüksek aylık çıkış oldu.

"Bitcoin üzerinde baskı artabilir"

IG Australia Analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in değişen Fed faiz beklentileri ve güçlenen dolar nedeniyle artan baskıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Sycamore, hafta içinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed'in şahin duruşunu desteklemesi halinde Bitcoin üzerindeki baskının artabileceğini ifade etti.

Yatırımcıların Strategy'nin finansman yapısındaki değişikliğe yönelik ilk olumlu yaklaşımı da tersine döndü. Şirketin hisse geri alımı yapabilmesi ve nakit rezervini artırması başlangıçta olumlu karşılanırken, daha sonra Bitcoin satma esnekliğine sahip olması ve sürekli alım yerine bilanço yönetimine öncelik verebileceği endişesi öne çıktı.

Bitcoin, geçen yıl ekim ayında 126 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden bu yana yüzde 50'den fazla değer kaybetti. Yıl başından bu yana kayıp yüzde 32,35 seviyesinde.