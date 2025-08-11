Bitcoin 4 haftanın zirvesinde! Rekora yaklaşıyor

Bitcoin fiyatı, 4 haftanın en yüksek seviyesi olan 122 bin 308 doların görülmesinin ardından bir miktar geriledi. Bitcoin, temmuz ortasında ulaştığı 123 bin 500 dolar ile rekor kırmıştı.

Bitcoin, şu sıralarda 121 bin 597 dolar ile düne göre yüzde 2,72 artıda hareket ediyor.

Son ralli, ABD finans dünyasında yaşanan önemli bir gelişmenin ardından geldi: Başkan Donald Trump geçtiğimiz perşembe günü Amerikalıların 401(k) emeklilik planlarına kripto para birimlerini dahil etmelerine izin veren bir kararname imzaladı. Bu hamle, dijital varlıklar için önemli bir onay olarak görülüyor ve potansiyel olarak trilyonlarca dolarlık emeklilik tasarrufuna erişimin kilidini açıyor. Yatırım Şirketi Enstitüsü, 401(k) planlarının geçen yıl Eylül ayı itibariyle 8,9 trilyon dolarlık varlığa sahip olduğunu bildirdi.

Diğer büyük kripto para birimleri de bugün günü kazançlar yaşadı. Ethereum fiyatı, 4346 doları gördü. Şu sıralarda yüzde 1,36 artışla 4277,93 dolarda.

Artan kurumsal kabul, kripto piyasasında iyimserliği körüklüyor ve ana akım benimseme ve yatırımın potansiyel yeni bir aşamasına işaret ediyor.